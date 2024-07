Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Folgemeldung: Suchmaßnahmen nach vermisster 13-Jähriger

Mechernich (ots)

Derzeit findet eine größere Suchaktion um Mechernich, Katzvey und Satzvey statt.

An der Suche beteiligen sich unter anderem ein Polizeihubschrauber und Suchhunde.

Wie berichtet, wird seit dem vergangenen Montag (1. Juli) eine 13-Jährige aus Mechernich-Satzvey vermisst.

Die Schülerin gab gegenüber ihren Eltern an, am 01.07.2024 zur Schule gehen zu wollen. Dies hatte aber aufgrund von Zeugniskonferenzen geschlossen. Bis 14.30 Uhr kehrte sie nicht wieder an die elterliche Wohnung in Mechernich-Satzvey zurück. Ein Mobiltelefon führt die Vermisste nicht mit sich. Sie spricht lediglich gebrochen Deutsch und kennt sich in der Umgebung nur mäßig aus.

Beschreibung:

158cm schlank osteuropäisch graue Tasche weißes T-Shirt blaue Jeanshose weiße Schuhe Verband linke Hand

Der letzte bekannte Aufenthaltsort der 13-Jährigen ist nach derzeitigem Erkenntnisstand der Busbahnhof Mechernich. Dort stieg sie aus dem Bus aus und ging fußläufig in Richtung Schule.

In den letzten Stunden sind eine Reihe von Zeugenhinweisen eingegangen.

Es wird weiterhin gefragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Fotos der Vermissten finden sich hier: https://polizei.nrw/fahndung/139757

Hinweise werden telefonisch an 02251 799-510 oder 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell