POL-HI: Hildesheim - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Jungen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (vos). Am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr kam es an der Kreuzung Hasestraße/Hochkamp zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Hildesheimer kollidierte dabei mit seinem Kleintransporter mit einem 5-jährigen Jungen, der dort die Straße kreuzte. Der Junge wurde nach jetzigem Stand leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Vor Ort stellte sich zudem heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Deswegen wird gegen ihn vorerst wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

