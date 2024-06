Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mehrere Kellerräume aufgebrochen

Germersheim (ots)

Von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter gleich mehrere Kellerräume eines Mehrparteienhauses in der Straße An Fronte Karl in Germersheim auf. Es wurde ein E-Scooter sowie mehrere Werkzeuge aus mindestens 3 Kellerräumen entwendet. Im Zeitraum vom vergangenen Donnerstag bis gestern brachen unbekannte Täter das Kellerfenster eines Kellerraums in einem Mehrparteienhaus in der Bahnhofstraße in Germersheim auf. Auch hier wurden zahlreiche Elektrowerkzeuge eines Handwerksbetriebs entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell