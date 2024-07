Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hinweise nach Ausstrahlung in "Aktenzeichen XY... Ungelöst" - Belohnung ausgelobt

Euskirchen-Schweinheim (ots)

In der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" wurde am Mittwochabend (3. Juli) auch über einen Fall aus dem Kreis Euskirchen berichtet.

Es ging um einen schweren Raub auf eine 83-Jährige (siehe: https://euskirchen.polizei.nrw/presse/oeffentlichkeitsfahndung-nach-schwerem-raub-auf-83-jaehrige-rentnerin-fall-wird-in-aktenzeichen-xy-ungeloest-behandelt-hinweistelefon-eingerichtet).

Auf der Dienststelle und auch im Studio sind mehrere Anrufe mit Hinweisen eingegangen. Denen wird nun nachgegangen.

Die Kriminalpolizei Euskirchen fragt weiterhin:

Wer hat Informationen über die Tat und ihre Hintergründe? Wer glaubt, die Täter oder mögliche Auftraggeber zu kennen? Wer kann Angaben zum Verbleib des geraubten Schmucks machen? Wer hat in der Nacht auf den 25. Mai 2023 in Euskirchen-Schweinheim verdächtige Beobachtungen gemacht?

Zur Aufklärung des Falls wurde eine Belohnung durch die zuständige Staatsanwaltschaft Bonn in einer Höhe von 2.000 Euro ausgelobt.

Hinweise werden telefonisch an 02251 799-888 oder 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

