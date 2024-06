Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auslieferfahrer nach Unfall verletzt

Drognitz (ots)

Gestern Nachmittag wurde ein Auslieferfahrer durch einen Unfall nahe des Campingplatzes Hopfenmühle verletzt. Der 30-Jährige fuhr die Straße Hohenwarte-Stauseeweg aus Richtung Campingplatz Hopfenmühle kommend in Richtung Ortseingang Drognitz. Rund einen Kilometer nach dem Campingplatz kam der Fahrer aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, versuchte das Fahrzeug wieder aus dem Straßengraben zu lenken und kollidierte in der Folge mit einem Baum am Straßenrand. Der 30-Jährige wurde den Unfall schwerverletzt und ins Krankenhaus gebracht, am Post-Fahrzeug entstand hoher Sachschaden. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des Unfallwagens.

