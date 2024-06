LPI-SLF: Unfall mit Verletzten

Neustadt an der Orla/ Schleiz (ots) - Am Samstagabend kam es zu zwei Polizeieinsätzen im Saale-Orla-Kreis, nachdem unabhängig voneinander zwei Männer mit Messern bewaffnet unterwegs waren. Zunächst meldeten Anwohner aus Neustadt an der Orla kurz vor 21 Uhr, dass im Bereich der Thomas-Müntzer-Straße ein Mann mit einem Messer umherlaufen soll. Beim Versuch, dem ...

mehr