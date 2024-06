Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer und Beifahrerin durch Unfall eingeklemmt

Sonneberg (ots)

Am Sonntag kam es kurz vor 13 Uhr auf der Landesstraße 1152 zu einem Verkehrsunfall, wodurch zwei Personen eingeklemmt wurden. Ein 75-Jähriger fuhr mit seinem VW Golf die Ortsverbindungsstra0e zwischen Georgshütte in Richtung Blechhammer entlang. In einer Kurve kam der Fahrer dann nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über den PKW und kam schließlich auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Sowohl der Fahrer als auch seine 79-jährige Beifahrerin waren zeitweise im Fahrzeug eingeklemmt und wurden schließlich durch die eingesetzte Feuerwehr sowie den Rettungsdienst geborgen. Glücklicherweise wurden die Senioren den bisherigen Erkenntnissen zufolge nur leichtverletzt, kamen jedoch ins Sonneberger Krankenhaus. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den verunfallten PKW; zum Zwecke der Unfallaufnahme sowie der Bergung des Fahrzeugs kam es zur zeitweisen Vollsperrung der Strecke. Gegen 14 Uhr waren alle Maßnahmen am Unfallort beendet.

