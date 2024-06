Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch in Freibad gesucht

Pößneck (ots)

In der Nacht von Sonntag zu Montag drangen bislang Unbekannte widerrechtlich ins Pößnecker Freibad ein. Nach Überklettern der Umzäunung brachen der/ die Unbekannten u.a. eine Containertür sowie eine Tür ins Hauptgebäude auf und durchsuchten die Räumlichkeiten jeweils. Nach jetzigem Stand wurde nicht gestohlen, jedoch entstand durch die Gewaltanwendung an den Türen Sachschaden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang zwischen 02 Uhr bis gegen 04 Uhr Verdächtiges bemerkt haben, wenden sich mit Hinweisen an die Polizei in Schleiz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell