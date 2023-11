BPOL NRW: Bundespolizei stellt 55 Böller und verbotene Waffen bei Jugendgruppe sicher

Dortmund - Herne (ots) - Am Dienstagnachmittag (31. Oktober) bemerkten Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof eine Weitergabe von Betäubungsmittel gegen Bezahlung. Wenig später verhafteten sie den Händler. Gegen 16:45 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Dortmund. Am Nordausgang beobachteten sie, wie ein Mann einem Jugendlichen Drogen verkaufte. ...

