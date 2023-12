Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Modautal OT Alt Allertshofen (ots)

Am Donnerstag, den 14.12.2023, kam in der Zeit von 09:30 Uhr bis 10:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Alt Allertshofen in Modautal. Ein 50-jähriger aus Rodgau parkte seinen VW Caddy in Höhe Alt Allertshofen 20 am rechten Fahrbahnrand und verließ sein Fahrzeug. In der Zwischenzeit fuhr der unbekannte Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug am VW vorbei und streifte diesen. Hierbei wurde der linke Außenspiegel des VW abgerissen und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließen von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Der Sachschaden am VW wird auf 250 EUR geschätzt. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben Unfallverursacher machen können. Hinweise erbittet die Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/6330-0.

