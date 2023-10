POL-FR: Freiburg und Landkreis Emmendingen- zwei Verkehrsunfälle auf der BAB 5 führen zu großen Verkehrsbehinderungen

Freiburg (ots) - Emmendingen Am Freitag, den 06.10.2023, im Zeitraum von 09:45 Uhr bis 13:45 Uhr, kam es in einer Halbtiefgarage in der Metzger-Gutjahr-Straße in Emmendingen zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang nicht bekannter Fahrzeugführer fuhr beim Ein-/Ausparken an einen geparkten silberfarbenen Kleinwagen und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ...

