LPI-SLF: Fahrer mit mehr als 2,3 Promille unterwegs

Saalfeld (ots) - Bei einem Unfall am Sonntagabend in Saalfeld wurde ein Mopedfahrer leichtverletzt. Der 16-Jährige befand sich mit seiner Simson Im "Fingerstein-Kreisverkehr", als ein 59-Jähriger mit seinem PKW in ebendiesen einfuhr. Aus unbekannter Ursache übersah der PKW-Fahrer das Moped und kollidierte mit diesem. Dadurch kam der 16-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ...

mehr