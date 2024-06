Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei leichtverletzte Kinder nach Unfall

Bad Blankenbur (ots)

Am Sonntagvormittag wurden zwei Kinder durch einen Unfall auf der Bundesstraße 88 leichtverletzt. Ein mit vier Personen besetzter PKW fuhr die Strecke von Bad Blankenburg kommend in Richtung Schwarza entlang. Der Fahrer setzte, mutmaßlich um in Richtung des Erdbeerfelds abzubiegen, den Blinker und verlangsamte seine Geschwindigkeit. Dies bemerkte ein dahinterfahrender, 37-Jähriger zu spät und fuhr auf den PKW der Familie auf. Durch den Zusammenstoß wurden zwei auf der Rückbank befindliche Kinder leichtverletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

