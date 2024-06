Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Im Wald gegrillt

Saalfeld (ots)

Unbekannte grillten vermutlich Donnerstagabend im Wald. Die Grillstelle wurde nicht oder nicht richtig gelöscht und durch den Wind entfacht. Dies wurde Freitagmittag festgestellt und die Feuerwehr kam zum Einsatz um Schlimmeres zu verhindern. Bereits Ende Mai 2024 wurde eine Feuerstelle an gleicher Stelle festgestellt. Auch hier kam es glücklicherweise nicht zu einem Waldbrand. Die Feststellung wurde in Vorbereitung auf einen Waldgottesdienst getroffen. Der Tatort befindet sich im Wald, etwa 500 m nach dem Parkplatz "Katze" in Richtung Gorndorf. Das Grundstück liegt in der Nähe vom Drei-Städte-Wanderweg (roter Kreis auf weißem Untergrund) am Heiligen Berg. Eine Mountainbikestrecke führt in der Nähe vorbei. Eine Anzeige wegen Herbeiführen einer Brandgefahr wurde aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0153782 bei der Polizei zu melden.

