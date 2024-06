Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bad Lobenstein (ots)

Am Donnerstagmittag kam es in Bad Lobenstein zu einer Unfallflucht, sodass nun Zeugen gesucht werden. Ein 57-Jähriger fuhr kurz nach 12 Uhr mit seinem Fahrrad die Wurzbacher Straße in Richtung stadteinwärts entlang. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem Pkw den Rosenweg und wollte auf die Wurzbacher Straße abbiegen. Der Fahrer missachtete offensichtlich die Vorfahrt des Radfahrers, sodass es zum Zusammenstoß kam und der 57-Jährige stürzte. Dadurch wurde er verletzt- der Unfallgegner entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bei dem gesuchten Fahrzeug könnte es sich um einen dunkel PKW gehandelt haben. Hinweise von weiteren Zeugen sowie zur Identität des Unfallflüchtigen nimmt die Polizei in Schleiz unter Nennung der Vorgangsnummer 0152393 entgegen.

