LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach 17-jähriger Vivien Bürger

B281/ Lositz (ots) - Am Donnerstagnachmittag wurde ein Motorradfahrer durch einen Unfall auf der Bundesstraße 281 schwerverletzt. Ein 40-jähriger Audi-Fahrer befuhr gegen 16:00 Uhr die Strecke von Arnsgereuth kommend in Richtung Hoheneiche. Am Abzweig Richtung Lositz/ Jehmichen wollte der Fahrer nach links abbiegen und übersah, mutmaßlich aufgrund tiefstehender Sonne, einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam ...

