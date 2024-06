Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach "Planeschlitzen" gesucht

L1077/ Moßbach (ots)

:Am frühen Montagmorgen (10.06.2024) wurde bei einem auf der Landesstraße 1077 abgestellten LKW durch Unbekannte die Plane aufgeschlitzt, sodass nun Zeugen gesucht werden. Aufgrund eines Defekts hatte der Fahrer seinen LKW im Bereich Moßbach, nahe der Autobahnauffahrt (Richtungsfahrbahn München) am Straßenrand abgestellt. Zwischen 02 Uhr bis 04 Uhr morgens beschädigten bislang Unbekannte dann die Plane des LKW und entwendeten zahlreiche Koffer, Tabakwaren, Kosmetikartikel sowie Alkoholika aus dem Fahrzeuginneren. Dadurch entstand Beuteschaden von mutmaßlich 20.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise in dieser Angelegenheit geben können, wenden sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0148435 an die Polizei in Schleiz.

