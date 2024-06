LPI-SLF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 14-jährigen Luisa

Bad Lobenstein (ots) - Am Donnerstagmittag kam es in Bad Lobenstein zu einer Unfallflucht, sodass nun Zeugen gesucht werden. Ein 57-Jähriger fuhr kurz nach 12 Uhr mit seinem Fahrrad die Wurzbacher Straße in Richtung stadteinwärts entlang. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem Pkw den Rosenweg und wollte auf die Wurzbacher Straße abbiegen. Der Fahrer missachtete offensichtlich die Vorfahrt des ...

mehr