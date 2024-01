Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landesbergen- Verkehrsunfall und Körperverletzung

Nienburg (ots)

(Oth): Am Dienstag, den 09.01.2024 ereignete sich gegen 09:30 Uhr ein Verkehrsunfall in Landesbergen. Der 34-Jährige befuhr mit seinem Audi die Landesberger Straße und bremst im Kurvenbereich ab. Dies übersah ein 29-Jähriger mit seinem Audi und fuhr auf den Audi auf. An beiden Fahrzeugen entsandt ein geringer Sachschaden.

Nach dem Verkehrsunfall schlug der 34-Jährige den 29-Jährigen mehrmals mit der Faust in das Gesicht. Der 29-Jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Polizei Stolzenau hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell