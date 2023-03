POL-GM: Seniorin angefahren

Engelskirchen (ots) - In Engelskirchen-Bickenbach haben Unbekannte gleich zweimal hintereinander in ein zurzeit in Sanierung befindliches Schützenhaus eingebrochen. Der erste Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag und Dienstag (24. bis 28. Februar). Um in das Gebäude an der Gelpestraße zu gelangen, hatten die Täter die Eingangstüre aufgehebelt. Anschließend demontierten sie Sanitärarmaturen und ...

mehr