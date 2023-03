Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fußgängerin von Auto angefahren - schwer verletzt ins Krankenhaus

Gummersbach - Derschlag (ots)

Am Donnerstag Abend gegen 17:20 Uhr wurde eine Fußgängerin in Gummersbach Derschlag von einem Auto erfasst und durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Ein 59 jährige Reichshofer fuhr mit seinem Fahrzeug auf der Kölner Straße aus Richtung Rebbelroth kommend in Richtung Bergneustadt und bog an der Kreuzung Kölner Straße / B 55 nach rechts Richtung Pochwerk ab. Dort übersah er vermutlich die für ihn geltende rote Lichtsignalanlage, und stieß mit einer Fußgängerin zusammen, die zur selben Zeit die Fußgängerfurt bei Grünlicht passierte. Die 86 jährige Gummersbacherin war ebenfalls aus Richtung Rebbelroth in Richtung Bergneustadt unterwegs und überquerte die B 55. Durch den Unfall erlitt sie eine Kopfverletzung. Der Rettungsdienst lieferte die Verletzte zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus ein. Es entstand nur geringer Sachschaden. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs am Unfallort.

