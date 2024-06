LPI-SLF: Zwei Polizeieinsätze aufgrund von- mit Messern bewaffneten- Personen

Sonneberg (ots) - Am Sonntag kam es kurz vor 13 Uhr auf der Landesstraße 1152 zu einem Verkehrsunfall, wodurch zwei Personen eingeklemmt wurden. Ein 75-Jähriger fuhr mit seinem VW Golf die Ortsverbindungsstra0e zwischen Georgshütte in Richtung Blechhammer entlang. In einer Kurve kam der Fahrer dann nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über den PKW und kam schließlich auf der linken Fahrzeugseite zum ...

