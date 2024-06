Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl von Stromkabel- Zeugen gesucht

Sonneberg (ots)

Am zurückliegenden Wochenende wurden über 200 Meter Stromkabel von einer Baustelle in Sonneberg gestohlen, sodass hoher Beuteschaden entstand. Unbekannte verschafften sich mutmaßlich durch Übersteigen eines Bauzaunes Zutritt zur Baustelle im Bereich Erich-Weinert-Straße (Cuno-Hoffmeister-Schule). Anschließend wurde der Strom deaktiviert und mehr als 200 m Kabel im Wert von circa 17.000 Euro gestohlen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum des vergangenen Wochenendes nimmt die Polizei in Sonneberg unter Nennung der Vorgangsnummer 0155582 entgegen.

