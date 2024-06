Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 26-Jähriger nach Unfall verletzt

Schwarzburg (ots)

Am Montagvormittag wurde ein 26-Jähriger durch einen Unfall verletzt. Der Mann fuhr die Schwarzburgerstaße von Schwarzburg kommend in Richtung Bad Blankenburg entlang. Rund 500 Meter vor dem "Schweizerhaus" geriet der Mann mit seinem PKW gegen die Leitplanke und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Am PKW sowie der Leitplanke entstand Sachschaden, der 26-Jährige kam leichtverletzt ins Krankenhaus. Von 12 Uhr an kam es daher zu Beeinträchtigungen mit einer zeitweisen Vollsperrung der Strecke bis gegen 13:15 Uhr.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell