Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Rangelei nach Essensdiebstahl

München (ots)

Ein 22-jähriger Mitarbeiter eines Gastronomiebetriebes im Hauptbahnhof wurde am Dienstagabend (5. März) leicht verletzt, als er mit einem Kollegen einem 38-Jährigen nacheilte, der ein Essen bestellt hatte und - ohne zu bezahlen - mit diesem das Geschäft verließ.

Gegen 18:30 Uhr hatte ein 38-jähriger Pole in einem vietnamesischen Koch-Erlebnis-Betrieb im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofes München ein Gericht bestellt. Kurz nachdem er es an sich genommen hatte, verließ er den Gastronomiebetrieb ohne zu bezahlen. Zwei Mitarbeiter, 22 und 47 Jahre alt, eilten ihm nach und stellten ihn wenige Meter weiter in der Nähe eines Schnellrestaurants.

Es kam zu einer Rangelei mit körperlicher Auseinandersetzung, in deren Folge der wohnsitzlose Dieb den 22-jährigen Vietnamesen leicht verletzte. Eine zu Hilfe gerufene Bundespolizeistreife trennte die am Boden miteinander Rangelnden bevor es zu schwereren Verletzungen kommen konnte.

Der Pole war mit 2,82 Promille alkoholisiert. Er verblieb nach einer Blutentnahme auf freiem Fuß. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen Diebstahl und Körperverletzung eingeleitet. Der verletzte 22-Jährige benötigte keine ärztliche Versorgung.

