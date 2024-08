Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Polizeidrohne im Einsatz, Diebstähle, Auto von Bombe getroffen, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Polizeidrohne im Einsatz

Die Bevölkerung wird darüber informiert, dass am Samstag im Rahmen der polizeilichen Einsatzmaßnahmen anlässlich des Fußballspiels VfR Aalen gegen FC Schalke 04 die Polizei auch eine Drohne einsetzt.

Aalen: Geldbörse entwendet

Zwei Männer haben gestern einen 26-Jährigen am Bahnhof bestohlen. Die Männer sprachen den 26-Jährigen gegen 23:30 Uhr an, lenkten ihn ab, nahmen die Geldbörse an sich, rannten daraufhin weg und stiegen in den Zug Richtung Ellwangen. Die Diebe werden wie folgt beschrieben: beide etwa 30 Jahre alt und dunkelhäutig. Einer davon trug ein blaues T-Shirt, eine blaue Hose und Nike-Turnschuhe. Der andere ebenfalls ein blaues T-Shirt und weiße Shorts mit Blumenmuster sowie ebenfalls Nike Turnschuhe. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Am Donnerstag befuhr eine 22-Jährige mit ihrem Fahrrad gegen 17:15 Uhr den Fahrradweg der Friedrichstraße von Wasseralfingen nach Aalen, als ein bislang unbekannter PKW-Fahrer von einem dortigen Grundstück in die Friedrichstraße einbog. Hierbei missachtete dieser die Vorfahrt der Fahrradfahrerin, welche in Folge stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Der Unfallverursacher erkundigte sich noch kurz nach dem Wohlergehen der Frau und setzte dann seine Fahrt fort. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall und dem beteiligten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: Unfall beim Fahrstreifen

Ein 55-Jähriger befuhr am Donnerstag mit seinem Audi die Ulmer Straße in Richtung Unterkochen. Als er vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er einen dort fahrenden Mercedes einer 28-Jährigen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 7000 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Am Donnerstag stellte eine 50-Jährige gegen 10:15 Uhr ihren BMW auf einem Parkplatz eines Sportgeschäftes in der Wilhelm-Merz-Straße ab. Als sie gegen 18:20 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an ihrem PKW fest. Der Unfallverursacher, welcher vermutlich mit einem roten Fahrzeug unterwegs war, entfernte er sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Oberkochen: Zeugen nach Vorfall auf Parkplatz gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Freitagfrüh auf einem Parkplatz in der Gartenstraße zugetragen haben soll.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll ein 22-jähriger gegen 0:45 Uhr nach einer vorausgegangenen Sachbeschädigung von drei bislang unbekannten Männern körperlich angegangen worden sein. Bei den drei Männer soll es sich um einen etwa 2 m großen Mann und zwei etwa 1,70 cm große Männer gehandelt haben welche alle dunkel gekleidet waren.

Zeugen, die am Freitag entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den drei Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361/5240 zu melden.

Ellwangen: Unfallflucht

Am Donnerstag beschädigte ein unfallflüchtiger Verursacher einen im Sebastiansgraben parkenden VW. Die Unfallzeit liegt im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr. Der hinterlassene Schaden beläuft sich auf geschätzte 1000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Auto von Bombe getroffen

Vermutlich Kinder oder Jugendliche warfen am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr in der Straße An der Jagst aus einem Gebäude Wasserbomben auf mehrere vorbeifahrende Autos. Bei mindestens einem Fahrer kam es dadurch im dortigen Kurvenbereich beinahe zu einem Unfall mit dem Begegnungsverkehr. Die Ermittlungen zu den Jugendlichen dauern an. Die Polizei warnt vor solchem Unfug, der gefährlich ist. Dieser kann auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Personen, die Hinweise auf die Jugendlichen geben können und etwaig weitere betroffene Autofahrer werden gebeten, sich unter Telefon 07961/9300 beim Polizeirevier Ellwangen zu melden.

Bopfingen: Auffahrunfall

Rund 5000 Euro Schaden entstand bei einem Auffahrunfall, der sich am Donnerstag Am Stadtgraben ereignet hat. Gegen 13.30 Uhr fuhr dort ein 52 Jahre alter Fahrer eines Audis auf den Ford eines 59-Jährigen auf. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Mögglingen: Unfallflucht

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 1:30 Uhr und 2 Uhr, beschädigte ein Unbekannter einen in der Serenwaldstraße geparkten VW eines 28-Jährigen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Eine 34-jährige parkte ihren Seat am Mittwoch in der Zeit von 7:20 Uhr bis 18:05 Uhr in einer Parkbucht in der Nepperbergstraße. Ein flüchtiger Verursacher beschädigte das Fahrzeug im Bereich der Fahrerseite und verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro, daraufhin entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Waldstetten: Erneuter Wohnungseinbruch

Einbrecher stiegen am Donnerstag, zwischen 6:30 Uhr und 17:30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Silcherstraße ein. Mehrere Zimmer wurden durchwühlt und durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, bedarf noch der weiteren Abklärungen. Zeugen, denen in Zusammenhang mit der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07171 3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Alkohol entwendet

Im Remspark wurden in der Zeit von Mittwoch bis Donnerstag aus einem Kühlanhänger eines dortigen Verkaufsstandes alkoholische Getränke im Wert von ca. 800 Euro entwendet. Hinweise auf die Diebe nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Rufnummer 07175 921968-0 entgegen.

Lorch/Weitmars: Unfallflucht

In der Hohbergstraße streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr beim Vorbeifahren den VW eines 39-Jährigen. Der Verursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Zeugen welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 358-0 zu melden

