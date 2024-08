Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sexuelle Belästigung, PKW-Reifen zerstochen

Aalen (ots)

Weinstadt-Beutelsbach: Sexuelle Belästigung am Bahnhof

Am Mittwochnachmittag gegen 17:30 Uhr war eine 53-Jährige in der S2 von Waiblingen in Richtung Weinstadt unterwegs. Bereits während der Fahrt wurde sie von einem Mann angestarrt, welcher mit ihr im weiteren Verlauf am Bahnhof Weinstadt-Beutelsbach ausstieg. Dort sprach sie der Mann gegen 17:55 Uhr im Bereich der Unterführung an und berührte sie anschließend unsittlich am Gesäß. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkle Haare, bekleidet mit weißem T-Shirt, trug eine Sonnenbrille. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Reifen zerstochen

In der Schillerstraße wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Zeit zwischen 00 Uhr und 01 Uhr an zwei parkenden Autos jeweils ein Reifen mutwillig zerstochen. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Tathinweise erbittet die Polizei Winnenden unter Tel. 07195/6940.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell