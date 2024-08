Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Haftvorführung und Unfall

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen

Hüttlingen: Haftvorführung nach Räuberischer Erpressung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Unter Vorhalt eines Messers forderten am Dienstag gegen 23.30 Uhr zwei 18 und 19 Jahre alte Männer Bargeld von einem 27-Jährigen. Dieser händigte 5 Euro aus, die er aber kurz darauf wieder zurückbekam. Der Vorfall ereignete sich im Bereich einer Bushaltestelle in der Abtsgmünder Straße. Im Zuge der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnten die beiden Tatverdächtigen aufgegriffen werden. Bei dem 19-Jährigen wurden neben dem Messer rund 100 Gramm Amphetamin, etwa 25 Gramm Marihuana und circa 600 Euro mutmaßliches Dealergeld aufgefunden und sichergestellt. Der 19-Jährige wurde am Mittwoch dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl und setzte ihn anschließend gegen entsprechende Meldeauflagen außer Vollzug. Die Ermittlungen dauern an.

Aalen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Rund 5000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall, der sich am Donnerstagvormittag auf der B29 ereignete. Ein 84 Jahre alter Fahrer eines Pkw Suzuki war gegen 9.45 Uhr in Fahrtrichtung Essingen unterwegs und wollte auf Höhe des Industriegebiet West den Fahrstreifen wechseln. Hier stieß er mit einem neben ihm fahrenden Lkw zusammen, der von einem 64-Jährigen gelenkt wurde.

