Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Widerstand gegen Polizeibeamte, Radschrauben gelöst, Geldbeutel entwendet

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Widerstand gegen Polizeibeamte bei Verkehrskontrolle

Am Mittwochabend gegen 18 Uhr sollte ein Verkehrsteilnehmer im Beethovenweg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 42-jährige Fahrer des Fahrzeugs hielt dieses zwar an, weigerte sich jedoch sein Fahrzeug zu öffnen und an den polizeilichen Maßnahmen mitzuwirken. Der 42-Jährige öffnete sein Fahrzeug erst nach Androhung von Zwang. Im Anschluss fanden die Polizisten im Fahrzeug zweistellige Grammmengen Amphetamin und Marihuana. Bei dem 42-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt. Er beleidigte die eingesetzten Beamten fortwährend. Gegen den Fahrer des Alfa Romeo wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Wallhausen: Radschrauben gelöst

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 17:00 Uhr und 5:45 Uhr sollen an einem Pkw in der Straße "In den Sandäckern" die vorderen linken Radschrauben gelöst worden sein. Ein 44-Jähriger fuhr ohne dies zu wissen los, durch das Fahren lösten sich die Schrauben vollends. Das Rad blieb anschließend im Kotflügel hängen. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Geldbeutel entwendet

In einem Lebensmitteleinkaufsladen in der Schönebürgstraße wurde am Mittwoch zwei Geldbeutel entwendet. Gegen 11:45 Uhr stellte eine 87-Jährige fest, dass der in einem Einkaufswagen befindende grüne Leder Geldbeutel nicht mehr aufzufinden war. Im Geldbeutel, welcher gegen 11:30 in einen Einkaufskorb gelegt wurde, befanden sich Bargeld, Bankkarten und ausweisende Dokumente. Kurz darauf zwischen 12:30 und 13:00 wurde aus einer Hosentasche eines 66-Jährigen ebenfalls ein Geldbeutel entwendet. In diesem Geldbeutel befanden sich Bargeld, mehrere Bankkarten und ausweisende Dokumente. Anschließend wurde mit einer der Bankkarten in einem Tabakladen, welcher sich ebenfalls in der Schönebürgstraße befand, Geld abgehoben. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 an das Polizeirevier Crailsheim zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell