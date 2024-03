POL-REK: 240311-3: Fünf Männer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bedburg (ots) - Polizisten sicherten Spuren am Unfallort - Ermittlungen aufgenommen Bei einem Verkehrsunfall in Bedburg ist am Sonntagnachmittag (10. März) ein Kind (10) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Jungen in eine Klinik. Eine Autofahrerin (51) war laut ersten Ermittlungen gegen 17.30 Uhr auf der Carl-Leyhausen-Allee in Kaster in Richtung Max-Beckmann-Straße unterwegs. In Höhe der ...

mehr