Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240311-2: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bedburg (ots)

Polizisten sicherten Spuren am Unfallort - Ermittlungen aufgenommen

Bei einem Verkehrsunfall in Bedburg ist am Sonntagnachmittag (10. März) ein Kind (10) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Jungen in eine Klinik.

Eine Autofahrerin (51) war laut ersten Ermittlungen gegen 17.30 Uhr auf der Carl-Leyhausen-Allee in Kaster in Richtung Max-Beckmann-Straße unterwegs. In Höhe der Paul-Klee-Straße soll sie nach rechts abgebogen sein. Zeitgleich habe der Junge im Einmündungsbereich zur Paul-Klee-Straße gespielt. Aus bislang ungeklärtem Grund geriet der Junge mit zwei Skateboards auf die Fahrbahn. Dort wurde er von dem Wagen erfasst. Dabei zog sich das Kind die schweren Verletzungen zu.

Laut ersten Informationen kümmerten sich Ersthelfer gemeinsam mit der Autofahrerin um den Schwerverletzten. Während der Notarzt zusammen mit einem Rettungsteam den Jungen versorgte, sicherten alarmierte Polizisten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zur Unfallursache bereits aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell