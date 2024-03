Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 40 Gräber auf drei Friedhöfen geschändet

Bedburg, Quadrath-Ichendorf (ots)

Unbekannte stahlen Grabzubehör, zerstörten und verwüsteten Gräber auf zwei Friedhöfen in Bedburg und einem Friedhof in Quadrath-Ichendorf.

Am Donnerstag, 07.03.2024 gegen 15.00 Uhr fiel dem Friedhofspersonal auf dem Friedhof an der Goethestraße in Bedburg auf, dass auf insgesamt sieben Gräbern die Metall-, bzw. Messinggrabschalen fehlten. Die in den Grabschalen befindlichen Blumen warfen die unbekannten Täter dabei achtlos neben die Gräber.

In Bedburg-Kaster, auf dem Friedhof an der Hauptstraße bemerkte ein aufmerksamer Zeuge, der am Freitag, 08.03.2024 um 05:45 Uhr mit seinem Hund unterwegs war, dass viele Gräber auf dem Friedhofsgelände verwüstet waren. Die hinzugerufenen Polizeibeamt/innen mussten hier 26 Anzeigen wegen Diebstahl von Metallschalen, Sachbeschädigungen an Gräbern und damit Störung der Totenruhe aufnehmen.

Ein erschreckendes Bild bot sich am Freitag, 08.03.2024 an insgesamt sieben Gräbern auf dem Friedhof in Quadrath-Ichendorf. Hier hatten Unbekannte auf dem Urnenfriedhof eine Grabplatte entnommen, eine Statue umgeworfen und Kerzengefäße zerstört. Auf einem Grab leerten die Täter eine Mülltonne aus und legten sie anschließend auf das Grab. Ein Friedhofsbesucher hatte die Polizei am Morgen des Freitags informiert.

In jedem einzelnen Fall fertigten Polizist/innen eine Strafanzeige. Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen im Tatzeitraum zwischen dem 06.03.- 08.03.2024 nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02271-81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (bme)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell