Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240308-1: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Pulheim (ots)

Rettungskräfte bringen Senior in ein Krankenhaus

In Pulheim ist am Donnerstagabend ein Radfahrer (84) nach dem Zusammenstoß mit einem Auto gestürzt und leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Nach ersten Ermittlungen soll der 84-Jährige gegen 18.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Sintherner Straße von Pulheim in Richtung Brauweiler, entgegen der Einbahnstraße, gefahren sein. Im Kreuzungsbereich zur Frechener Straße sei es zum Zusammenstoß mit einem Ford gekommen. Der Autofahrer (34) habe, nachdem er an der Haltelinie der Frechener Straße gestanden habe, beabsichtigt geradeaus auf die Von-Frentz-Straße zu fahren. Er habe noch versucht, dem von rechts kommenden Fahrradfahrer auszuweichen, konnte nach eigenen Angaben die Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Bei dem Sturz zog sich der Senior leichte Verletzungen zu.

Alarmierte Polizisten sicherten Spuren am Unfallort und nahmen die Aussagen der Unfallbeteiligten und Zeugen auf. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)

