POL-WAF: Ostbevern. Einbruch in Supermarkt

Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Telgte sind am Dienstagnachmittag (05.03.2024, 14.03 Uhr) vier Personen verletzt worden. Eine 40-jährige Sendenhorsterin war mit ihrem Pkw auf der L 811 von Telgte kommend in Richtung L 793 unterwegs. In ihrem Auto befanden sich ihre 1- und 3-jährigen Kinder. Auf Höhe der Einmündung zum Flugplatz Münster-Telgte in der ...

mehr