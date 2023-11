Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fußgänger tritt unvermittelt auf Straße

Kollision mit Auto

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Tannenkamp;

Unfallzeit: 28.11.2023, 17.30 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitte ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Gronau. Der 65-Jährige war in Begleitung einer weiteren Fußgängerin sowie eines Hundes auf dem Gehweg der Tannenbergstraße unterwegs. Unvermittelt lief der Gronauer auf die Straße. Dort touchierte ihn der Außenspiegel eines aus Richtung Vereinsstraße kommenden Wagens eines 51-jährigen Autofahrers, ebenfalls aus Gronau. Dieser konnte nach eigenen Angaben eine Kollision mit dem Mann nicht mehr verhindern. Der Rettungsdienst brachte den Gestürzten in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen. (db)

