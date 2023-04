Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrecher scheitern an Zugangstür - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

ALFELD (prü). In der Nacht vom 26.04.2023 auf den 27.04.2023 haben bislang unbekannte Täter versucht in eine Raststätte an der Bundesstraße 3 bei Alfeld einzubrechen.

In den frühen Morgenstunden des 27.04.2023 fiel dem Eigentümer einer Raststätte Spuren an dem Gebäude auf. Bislang unbekannte Täter hatten sich im Zeitraum vom 26.04.2023, 23:00 Uhr, bis zum 27.04.2023, 03:00 Uhr, an einer Eingangstür zu schaffen gemacht. Es war ihnen aber nicht gelungen diese aufzuhebeln und in das Gebäude einzudringen. Zurück blieb aber ein Sachschaden an der Tür.

Zeugen, denen im o.g. Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05181 91160 mit der Polizei Alfeld in Verbindung zu setzen.

