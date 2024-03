Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Hinweise zu Ladendieben erbeten

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise zu drei unbekannten Ladendieben geben, die am Montag (04.03.2024, 15.27 Uhr) unter anderem Kleidung aus einem Geschäft an der Straße In der Geist in Oelde gestohlen haben?

Die zwei Tatverdächtigen flüchteten, als ein Mitarbeiter sie auf den Diebstahl ansprach. Der Mitarbeiter wurde dabei geschubst und stürzte. Die Unbekannten werden folgendermaßen beschrieben:

Südländischen Phänotyps, beide trugen eine schwarze Jacke. Der eine Täter hatte ein rotes T-Shirt dazu an, trug eine Basecap und war circa 40 Jahre alt. Der andere Täter trug dazu hellblaue Jeans mit Löchern, weiße Turnschuhe und eine Wollmütze. Er wird auf 21 Jahre geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell