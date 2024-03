Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Trickbetrüger ergaunern Geld mit falscher Spendenmasche

Warendorf (ots)

Ein 64-jähriger Warendorfer ist am Wochenende Opfer eines Trickbetruges geworden.

Er erhielt am Freitag (01.03.2024, 18.45 Uhr) erstmals den Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters. Dieser gab an, dass eine falsche Spendenabbuchung von seinem Konto erfolgt sei, man die angeblich abgebuchte Summe aber zurückholen könne. Außerdem müsse das Verifizierungsverfahren aktualisiert werden. Im Glauben sein Geld zu beschützen, befolgte der Warendorfer die Anweisungen des Betrügers und stellte im Nachgang fest, dass mehrere Abbuchungen von seinem Konto erfolgt waren.

Wir weisen darauf hin:

- Geben Sie niemals private Daten wie Bankkonto- oder Kreditkartendaten oder Zugangsdaten heraus. - Niemals TAN-Nummern an Fremde herausgeben - auch nicht an Bankmitarbeiter am Telefon. - Klicken Sie nie auf externe Links die Ihnen von Fremden am Telefon zugesandt werden und folgen den Anweisungen. - Beenden Sie das Gespräch umgehend und rufen Sie eigenständig bei Ihrer Bank an.

Weitere Informationen zu unterschiedlichen Betrugsarten finden Sie hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

