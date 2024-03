Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Zusammenstoß im Gegenverkehr - mehrere Beteiligte verletzt

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Telgte sind am Dienstagnachmittag (05.03.2024, 14.03 Uhr) vier Personen verletzt worden.

Eine 40-jährige Sendenhorsterin war mit ihrem Pkw auf der L 811 von Telgte kommend in Richtung L 793 unterwegs. In ihrem Auto befanden sich ihre 1- und 3-jährigen Kinder. Auf Höhe der Einmündung zum Flugplatz Münster-Telgte in der Bauerschaft Berdel geriet sie aus noch unklarer Ursache in der Linkskurve leicht auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß sie mit einem entgegenkommenden Wohnmobil eines 81-jährigen Mannes aus Hatten zusammen. In dem Wohnmobil befand sich noch eine 72-jährige Hattnerin. Durch den Aufprall mit dem Wohnmobil wurde das Auto der Sendenhorsterin zusätzlich in einen ebenfalls entgegenkommenden Lkw geschleudert. Der 57-jährige Fahrer aus Drensteinfurt war auf der L 811 Richtung Telgte unterwegs.

Die Sendenhorsterin, ihre beiden Kinder sowie der Lkw-Fahrer wurden Rettungskräfte leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Insassen des Wohnmobils blieben unverletzt.

Der Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Die L 811 war während der Rettungsmaßnahmen und umfangreichen Unfallaufnahme für 3 Stunden in beide Richtungen voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell