Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Weiterer Einbruch in Waldstetten

Aalen (ots)

Waldstetten: Weiterer Einbruch

Nachdem bereits am Mittwochvormittag über zwei Wohnungseinbrüche berichtet wurde, wurde zwischenzeitlich ein weiterer Einbruch im Drosselweg bekannt. Zwei Einbrecher gelangten zwischen 3 Uhr und 3.15 Uhr gewaltsam über ein Fenster in den Keller des Hauses und verursachten einen Schaden von rund 2000 Euro. Entwendet wurde nach ersten Feststellungen nichts. Die beiden Männer waren beide dunkel gekleidet, einer wird als größer und schlaksig beschrieben, der andere war kleiner und eher untersetzt. Beide fielen kurze Zeit später auch bei dem bereits berichteten Einbruch in unmittelbarer Nähe auf. Hier ist mittlerweile bekannt, dass die Einbrecher sich im Haus befanden und Wertsachen entwendeten. Auch bei dem berichteten Einbruch im Lerchenweg wurden Wertsachen entwendet. Polizei geht aufgrund der Feststellungen von Tatzusammenhang aus, auch in Bezug auf die berichteten Einbrüche in Waldstetten von letzter Woche. Die Polizei bittet die Bevölkerung aufmerksam zu sein und verdächtige erscheinende Personen oder Fahrzeuge niederschwellig zu melden, auch wenn diese zunächst nicht mit den Einbrüchen in unmittelbar in Vrbindung gebracht werden können. Hinweise nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter Telefon 07171/42454 entgegen.

