Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Beschädigter PKW, Einbrüche, Diebstahl

Aalen (ots)

Schorndorf: Pkw beschädigt

Ein Vandale beschmierte am Dienstag zwischen 21 Uhr und 22 Uhr einen in der Wiese am Grafenberg im Bereich des Holzbergwegs geparkten Mercedes mit einem Farbstift. Ebenfalls wurde auf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs eine ölige Substanz aufgetragen, welche entfernt werden musste. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Vandalen nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Aspach: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Am frühen Dienstagmorgen gegen 00:05 Uhr versuchte ein Dieb, sich Zutritt zu einem Wohnhaus in der Fürstenhofer Straße zu verschaffen. Hierzu wollte er eine Türe aufhebeln, was jedoch misslang. Hinweise zum noch unbekannten Langfinger nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Backnang: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Freitagvormittag 10 Uhr und Montagnachmittag 15 Uhr stieg ein Dieb in ein Wohnhaus in der Straße Zum Schneckenbühl ein. Dort entwendete er Schmuck, Bargeld sowie diverse Modelleisenbahnen. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Winnenden-Birkmannsweiler: Diebstahl von Mountainbike

Am Dienstag im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 11:20 Uhr entwendete ein unbekannter Täter ein blaues Mountainbike der Marke GT im Wert von ca. 100 Euro. Das Fahrrad stand unverschlossen in der Herzog-Philipp-Straße. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Winnenden unter 07195 6940.

