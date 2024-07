Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Beim Wechseln Banknoten entwendet

Bocholt (ots)

Die Frage des Mannes an den Passanten klang ganz harmlos: Ob er ihm Geld wechseln könne, er brauche eine Münze als Pfand für einen Einkaufswagen. Ein hilfsbereiter Passant ging am Donnerstag in Bocholt auf den Wunsch des Unbekannten ein. Das nutzte der Tatverdächtige offensichtlich aus - als er sich entfernte, fehlten Geldscheine. Die Polizei warnt erneut davor, auf derartige Bitten einzugehen. Stattdessen sollte man empfehlen, eine Bank oder ein Geschäft aufzusuchen und sich dort Geld wechseln zu lassen. Das beschriebene Geschehen hat sich gegen 10.45 Uhr vor einem Verbrauchermarkt an der Moltkestraße abgespielt. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

