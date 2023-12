Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Nach einer allgemeinen Verkehrskontrolle im Bereich Göggingen ermittelt die Polizei gegen den 18-jährigen Fahrer des Wagens. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen hatten den jungen Mann am Sonntagabend gestoppt und bei ihm Anzeichen auf die Beeinflussung von Betäubungsmittel festgestellt. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis und Kokain. In dem Pkw konnten zudem mehrere hundert Gramm Marihuana sichergestellt werden, die offensichtlich zum Verkauf gedacht waren. Der 18-Jährige musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt neben einem Bußgeld samt mehrmonatigem Fahrverbot auch ein Strafverfahren zu.

Meßkirch / Rohrdorf

Nach Vandalismus Zeugen gesucht

Insgesamt sieben Pkw sowie ein Fenster eines Wohnhauses haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Meßkirch und Rohrdorf mutwillig beschädigt. Die Täter warfen die Scheiben der Wagen sowie die Fensterscheibe mit Steinen ein und richteten hierbei einen Sachschaden in noch unklarer Höhe an. Ersten Hinweisen zufolge könnte ein Duo für die Taten verantwortlich sein, das mit einem Kleinwagen - möglicherweise einem VW Polo - unterwegs gewesen ist. Beide Männer sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein, der Fahrer habe einen grauen Hoodie getragen und soll einen Dreitagebart sowie dunkle Haare gehabt haben. Hinweise auf das Duo oder andere Personen, die für die Taten in Betracht kommen, nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Herbertingen

Bei Spurwechsel Pkw übersehen - Sachschaden

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 17.30 Uhr auf der B 311 zwischen Herbertingen und Ertingen. Beim Spurwechsel von der linken auf die rechte Fahrspur übersah ein 71-jähriger Opel-Fahrer den Fahrer eines Ford, der auf der rechten Fahrspur unterwegs war. In der Folge kollidierten die beiden Pkw seitlich, die Fahrzeuglenker wurden glücklicherweise nicht verletzt. Nach der polizeilichen Unfallaufnahme konnten die Unfallbeteiligten ihre Fahrt fortsetzen.

Bad Saulgau

Aufenthaltsraum von Waldkindergarten aufgebrochen

In den Aufenthaltsraum eines Waldkindergartens im Bereich "Am Schönen Moos" sind Unbekannte am vergangenen Wochenende eingebrochen. Die Täter verschafften sich mit einem Hebelwerkzeug Zugang zu der containerähnlichen Hütte, machten dabei jedoch nach ersten Erkenntnissen keine Beute. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des Einbruchs und nimmt Hinweise im Zusammenhang mit der Tat unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell