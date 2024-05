Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal

Kürten - Zwei Einbrüche in Kindertagesstätten

Odenthal / Kürten (ots)

Gestern Morgen (27.05.) ist die Polizei Rhein-Berg zu zwei Einbrüchen in Kindertagesstätten gerufen worden, die sich über das Wochenende ereignet haben.

Um kurz nach 07:00 Uhr fiel zunächst der Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Ferdinand-Schäfer-Straße in Odenthal auf. Hier haben unbekannte Täter eine Terrassentür aufgebrochen und anschließend mehrere Elektronikgeräte entwendet.

Wenig später wurde die Polizei zu einer Kindertagesstätte in der Maria-Rost-Straße in Kürten-Bechen gerufen. Dort haben Unbekannte ein Küchenfenster aufgebrochen und einen geringen Bargeldbetrag gestohlen. Zu beiden Tatorten wurde der Erkennungsdienst gerufen, um mögliche Spuren der Täter zu sichern.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02202 205-0, wenn Sie im Umfeld der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell