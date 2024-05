Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Refrather Reihenhaus

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (27.05.) stellte eine aufmerksame Anwohnerin in der Siegenstraße gegen 10:30 Uhr einen Einbruch bei ihren Nachbarn, die zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause waren, fest und verständigte die Polizei. Nur kurz zuvor hatte eine weitere Nachbarin zudem ein lautes Geräusch vernommen.

Die Beamten fanden an dem Reihenhaus zwei beschädigte Terrassentüren vor. Nach ersten Erkenntnissen gelang es dem oder den Tätern jedoch nicht, ins Innere des Hauses einzudringen, so dass sie ohne Beute in unbekannte Richtung flüchteten. Die Polizisten fahndeten nach ihnen, konnten sie aber nicht mehr antreffen.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Zeugenhinweise zu diesem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell