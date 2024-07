POL-ST: Recke, Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Saerbeck (ots) - Am Freitag (28.06.) kam es gegen 19:00 Uhr an der Lindenstraße zu einer Kollision zwischen der Fahrerin eines E-Scooters und einem Pkw. Eine 14-jährige aus Emsdetten befuhr mit dem E-Scooter den Geh- und Radweg an der Lindenstraße in Richtung Innenstadt. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein Auto vom Parkplatz des Verbrauchermarktes Lindenstraße in Höhe der Hausnummer 11 in die Lindenstraße ...

mehr