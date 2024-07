Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Taschendiebstähle

Kreis Steinfurt (ots)

Die Polizei im Kreis Steinfurt wird immer wieder gerufen, weil Menschen Opfer von Taschendieben werden. In den meisten Fällen passiert dies in Supermärkten.

Hier drei aktuelle Beispiele vom vergangenen Wochenende:

In Greven an der Saerbecker Straße wurde einer 82-Jährigen am Samstagvormittag (29.06.) das Portemonnaie gestohlen. Sie hatte den Geldbeutel in ihrer Handtasche, die sie im Einkaufswagen abgestellt hatte. An der Kasse fiel ihr der Diebstahl auf.

Einem 83-Jährigen wurde in Ladbergen am Samstagmittag in einem Supermarkt das Portemonnaie aus einer Außentasche seiner Jacke gestohlen.

In Neuenkirchen war ein 76-jähriger Mann am Samstagnachmittag (29.06.) in einem Supermarkt an der Straße Zum Thie. Als er das Geschäft betrat, hat der Mann zunächst Leergut an einem Automaten abgegeben. Den ausgedruckten Bon steckte er in seinen Geldbeutel und steckte diesen in die Innentasche seiner Jacke. Als er kurze Zeit später an der Kasse zahlen wollte, war die Geldbörse nicht mehr da.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch mal vor eindringlich vor Taschendieben und gibt folgende Hinweise:

- Fordern Sie Abstandhalten ein, wenn Ihnen Fremde zu nahekommen wollen.

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit wie nötig. Führen Sie nur die Papiere mit sich, die sie auch wirklich brauchen.

- Tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere sowie Ihr Smartphone immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite.

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche oder einen Geldgürtel.

- Legen Sie Geldbörsen niemals in die Einkaufstasche oder den Einkaufskorb.

- Lassen Sie ihre Handtasche nie unbeaufsichtigt, etwa indem sie die Tasche in den Einkaufswagen legen oder sie an einen Stuhl hängen.

Weitere Infos zu den verschiedenen Tricks der Taschendiebe finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

