POL-ST: Ochtrup, Radfahrer schwer verletzt

Ochtrup (ots)

Am Montag (01.07.) ist ein 13-jähriger Radfahrer auf der Webereistraße gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Ochtruper fuhr gegen 18.00 Uhr mit seinem Rad auf der Webereistraße in Richtung Alte Maate. Nach ersten Ermittlungen schaute der Jugendliche kurz zur Seite und drehte dabei den Lenker in seine Blickrichtung. Dadurch kam er zu Fall und verletzte sich schwer. Der 13-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt etwa 200 Euro.

