Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfall mit 20000 Euro Sachschaden - Blutprobe

Recklinghausen (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von 20000 Euro blieb am Sonntag gegen 06:00 h an der Kellermannstraße nach einer Unfallfahrt in Bottrop zurück. Zeugen wurden durch Motorgeräusche und einen Knall aufmerksam und bemerkten, dass zwei geparkte Fahrzeuge an der Kellermannsstraße beschädigt waren. Sie verständigten die Polizei und konnten Hinweise auf den Unfallverursacher geben, der weiter die Straße entlanggefahren war. Noch in der Kellermannstraße traf die Streifenwagenbesatzung auf die Zeugen und einen 60-Jährigen aus Bottrop. Dieser hatte offensichtlich bei seiner Fahrt die geparkten Autos beschädigt, auch sein Fahrzeug war beschädigt. Der 60-Jährige schien betrunken zu sein, ihm wurde ein Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell