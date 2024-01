POL-RE: Dorsten: Autofahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Recklinghausen (ots) - Am 26.01.2024 ereignete sich gegen 20:50 Uhr ein Raubüberfall auf einen Lebensmittelmarkt in Gladbeck-Alt Rentfort. Ein männlicher Einzeltäter forderte von einer Angestellten unter Vorhalt eines Messers und einer Schusswaffe den Kasseninhalt. Nach Tatausführung flüchtete der Täter fußläufig in unbekannte Richtung. Das erbeutete Bargeld in derzeit unbekannter Höhe verstaute der Täter in ...

